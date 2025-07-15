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15 июля, 15:03

Алла Пугачёва раскритиковала вокал Юлианны Карауловой в самом начале её карьеры

Алла Пугачёва, Юлиана Караулова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алла Пугачёва, Юлиана Караулова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва негативно высказывалась в сторону исполнительницы Юлианны Карауловой в самом начале её карьеры. В Сети появилось видео с репетиции пятой «Фабрики звёзд» 2004 года, на которой Примадонна критиковала свою 20-летнюю подопечную и делилась советами, как стать настоящей артисткой.

Караулова познакомилась с Аллой Борисовной в рамках проекта. Во время подготовки одного из номеров Пугачёва была разочарована в ученице и отметила, что она не выделяется среди других начинающих певиц.

«Что-то вы её занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поёт», — возмущалась Примадонна.

Пугачёва объясняла Карауловой, что не стоит открыто демонстрировать все свои эмоции на сцене, но важно быть раскрепощённой и подходить к микрофону с определённым настроем. Юлианна учла советы Аллы Борисовны и начала исполнять песни так, как ей рекомендовали. В результате она заслужила похвалу за свои выступления.

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Ранее российские олигархи, проживающие на Рублёвке, рассказали о недвижимости Аллы Пугачёвой, которая осталась на территории РФ. Так, единственным объектом собственности Примадонны в стране якобы является квартира в Филипповском переулке в Москве. Жильё было подарено бывшим зятем Русланом Байсаровым.

Наталья Афонина
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