Алла Пугачёва раскритиковала вокал Юлианны Карауловой в самом начале её карьеры
Алла Пугачёва, Юлиана Караулова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачёва негативно высказывалась в сторону исполнительницы Юлианны Карауловой в самом начале её карьеры. В Сети появилось видео с репетиции пятой «Фабрики звёзд» 2004 года, на которой Примадонна критиковала свою 20-летнюю подопечную и делилась советами, как стать настоящей артисткой.
Караулова познакомилась с Аллой Борисовной в рамках проекта. Во время подготовки одного из номеров Пугачёва была разочарована в ученице и отметила, что она не выделяется среди других начинающих певиц.
«Что-то вы её занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поёт», — возмущалась Примадонна.
Пугачёва объясняла Карауловой, что не стоит открыто демонстрировать все свои эмоции на сцене, но важно быть раскрепощённой и подходить к микрофону с определённым настроем. Юлианна учла советы Аллы Борисовны и начала исполнять песни так, как ей рекомендовали. В результате она заслужила похвалу за свои выступления.
Ранее российские олигархи, проживающие на Рублёвке, рассказали о недвижимости Аллы Пугачёвой, которая осталась на территории РФ. Так, единственным объектом собственности Примадонны в стране якобы является квартира в Филипповском переулке в Москве. Жильё было подарено бывшим зятем Русланом Байсаровым.