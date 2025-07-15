Алла Пугачёва раскритиковала вокал Юлианны Карауловой в самом начале её карьеры

Певица Алла Пугачёва негативно высказывалась в сторону исполнительницы Юлианны Карауловой в самом начале её карьеры. В Сети появилось видео с репетиции пятой «Фабрики звёзд» 2004 года, на которой Примадонна критиковала свою 20-летнюю подопечную и делилась советами, как стать настоящей артисткой.

Караулова познакомилась с Аллой Борисовной в рамках проекта. Во время подготовки одного из номеров Пугачёва была разочарована в ученице и отметила, что она не выделяется среди других начинающих певиц.

«Что-то вы её занежили. Брала-то я совсем другую. Поярче. А она стала как все. Это не она поёт», — возмущалась Примадонна.

Пугачёва объясняла Карауловой, что не стоит открыто демонстрировать все свои эмоции на сцене, но важно быть раскрепощённой и подходить к микрофону с определённым настроем. Юлианна учла советы Аллы Борисовны и начала исполнять песни так, как ей рекомендовали. В результате она заслужила похвалу за свои выступления.