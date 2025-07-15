Баскетболист из сборной США сделал выводы о России спустя год жизни в Петербурге

Американский баскетболист Ксавьер Мун, который в минувшем сезоне выступал за петербургский клуб «Зенит», поделился своими впечатлениями о жизни и игре в России. По его словам, реальность значительно отличается от образа, который формируют СМИ и телевизионные репортажи.

Баскетболист отметил, что в реальности Россия — это совсем не то, чем пытаются её выставить в западных СМИ.

«У меня не было никаких проблем, мне очень понравилось в России, единственная проблема — там довольно холодно. Но мне понравилось время, проведённое в России. У меня есть планы вернуться туда, когда я поправлюсь», — сказал спортсмен в эфире подкаста The Just Basketball Show.

30-летний Мун имеет опыт выступлений в НБА — за три сезона он провёл 28 матчей за «Клипперс», набирая в среднем 3,5 очка за игру. Кроме того, спортсмен сыграл два поединка в квалификации чемпионата мира 2023 года за сборную США.

В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах за «Зенит», демонстрируя солидную статистику: 13,5 очка, пять передач, четыре подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру. Мун травмировался в январе и выбыл до конца сезона. Сейчас спортсмен планирует восстановиться и вернуться в Россию для продолжения карьеры.