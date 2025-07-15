«Риск рецидива высок»: Составлен психологический портрет вышедшего на свободу маньяка из Поворина

Опасения соседей по поводу вышедшего на свободу маньяка и убийцы Владимира Ретунского, поселившегося в частном доме в Поворине Воронежской области, небеспочвенны. Таким мнением с Life.ru поделился криминалист Михаил Игнатов. Он уверен, что внешняя «доброта» может быть маской, так как преступники редко меняются и «перевоспитываются» с течением времени.

Феномен того, что самые жуткие маньяки выглядят зачастую самыми добрыми и непримечательными, связан с их психологической стратегией маскировки и необходимостью интеграции в общество для достижения своих целей. Внешне такие преступники обычно ведут обычный образ жизни, имеют стабильную работу, хорошие отношения с близкими и выглядят вполне безобидно. Михаил Игнатов Криминалист

По словам эксперта, напускная доброта маньяков может создавать иллюзию безопасности для окружающих и снижать подозрительность. Такой внешний облик помогает им избегать внимания правоохранительных органов и общества, поскольку они не вызывают подозрений и воспринимаются как типичные граждане. Игнатов добавил, что насильники часто обладают высоким уровнем интеллекта и умением контролировать свои эмоции, что позволяет им сохранять маску добропорядочного человека. Они могут быть очень дружелюбными, заботливыми и даже любящими в семейной жизни, что дополнительно укрепляет их образ «обычного человека».

«Такой двойной образ — внешняя доброжелательность и внутренний холод — является важной частью их стратегии избегания разоблачения. Кроме того, наличие семейных связей и положительный социальный статус создают у них ощущение нормальности и стабильности, что снижает внутреннее напряжение и помогает им контролировать свои импульсы», — отметил специалист.

В детстве и юности будущие маньяки часто проявляли признаки замкнутости, молчаливости и социальной изоляции. Такие личности часто были забитыми, тихими детьми, которые избегали общения и предпочитали уединение. Их внутренний мир мог быть насыщен фантазиями, зачастую мрачными и агрессивными, что в дальнейшем могло трансформироваться в склонность к преступлениям. Эти дети обычно не проявляли ярких эмоций или открытой агрессии, а их поведение было спокойным и сдержанным.

Они могли часами играть в тихие игры, тщательно продумывая свои действия и сценарии. Такой подход к игре — это не просто способ развлечения, а форма моделирования будущих действий, способ закрепления внутреннего сценария поведения, предупредил криминалист. По его словам, в Ретунском прослеживаются все эти черты «спокойного и милого» человека: выращивает что-то у себя на участке, пенсию получает, вроде как даже инвалидность имеет. Абсолютно ничем не примечателен.

«Многие серийные убийцы характеризуются высокой степенью психологической устойчивости к изменениям и склонностью к повторным преступлениям. Их внутренние мотивации могут сохраняться даже после длительного срока изоляции. В таких случаях риск рецидива остаётся высоким, особенно если не проведена полноценная терапия или реабилитация, направленная на устранение коренных причин их поведения. Это касается абсолютно всех серийных маньяков», — заключил собеседник Life.ru.