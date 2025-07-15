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15 июля, 15:43

Случайная встреча двух собачников в Бутове обернулась поножовщиной и убийством питбуля

Mash: Москвичка зарезала питбуля и ранила щенка, утверждая, что защищалась

Обложка © Life.ru / Щедеврум

Обложка © Life.ru / Щедеврум

Москвичка зарезала чужого питбуля и нанесла шесть ножевых ударов щенку, утверждая, что защищалась от нападения. Об инциденте рассказал Mash.

Москвичка убила пса. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, конфликт произошёл во время выгула собак в Южном Бутове. Женщина гуляла со стаффордширским терьером, а её оппонент — 38-летний Асим — выводил трёх питбулей: двухлетнего Скифса, суку Рози и их 10-месячного щенка Брюса Ли.

По словам мужчины, его питбуль подошёл к стаффу, чтобы обнюхать, но даже не успел залаять — хозяйка терьера внезапно достала нож и убила Скифса. Когда Асим попытался вмешаться, она ранила его в руку, а затем нанесла шесть ударов подбежавшему щенку, один из которых пришёлся в лёгкое.

Брюса Ли удалось спасти, но лечение обошлось в 200 тысяч рублей. Женщину отпустили из полиции без последствий. Она настаивает, что это была самооборона, так как питбуль якобы укусил её.

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Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковных Химках неравнодушные жители спасли собаку, привязанную к колесу автомобиля возле дома на улице Германа Титова. Животное долгое время находилось под палящим солнцем и могло погибнуть от перегрева. Мужчина, который приютил пса, рассказал, что тот был покрыт клещами

Александра Мышляева
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