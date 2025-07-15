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15 июля, 15:32

Киров стал официальной родиной Ивана-царевича

Обложка © Wikipedia/Виктор Васнецов

Обложка © Wikipedia/Виктор Васнецов

Киров стал официальной родиной Ивана-царевича. Этот статус был подтверждён Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая зарегистрировала специальный знак «Киров – родина Ивана-царевича». Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Кроме того, в Роспатенте зарегистрирован знак «3D Вятское царство» (отсылка к Тридевятому царству и старому названию Кирова — Вятка). Вятская земля известна своими художниками, братьями Васнецовыми, чьи работы отражают русские народные сказки. На одной из них — картине Виктора Васнецова — как раз и изображён Иван-царевич.

По словам главы Центра развития туризма Кировской области Алексея Чепцова, предприниматели смогут бесплатно использовать эти знаки для продвижения своих товаров, подписав соглашение с дирекцией. Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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Ранее сообщалось, что кинокомпания «Союзмультфильм» зарегистрировала новый товарный знак «Чебуба», который станет ответом на популярные китайские игрушки Лабубу. Российская версия монстрика скоро появится на рынке.

Анастасия Никонорова
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