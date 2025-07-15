Депутат купил «здоровый набор» на 1000 рублей и вызвал ярость у простых россиян

Депутат Александр Ржаненков из Санкт-Петербурга купил набор здорового питания в магазине «Перекрёсток» на 1000 рублей, и это вызвало недовольство у граждан. Свой поход в магазин он опубликовал «Вконтакте».

Депутат Ржаненков купил в магазине продуктов на 1 тыс. рублей Видео © VK / Александр Ржаненков

На кадрах видно, как он покупает кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень. Общая стоимость составила 1040 рублей. В социальных сетях люди раскритиковали депутата за выбор магазина и состав покупок. Один из комментаторов заметил, что депутаты «далеки от народа» и «живут в своём мире».

Ржаненков объяснил, что цель видео была показать именно такой набор продуктов. После критики он решил провести мониторинг цен.

«Мысли у людей от крайности до крайности: от того, что я оторван от жизни и народа, до благодарности за то, что мы эту тему подняли. Мы продолжим эту работу, будем делать какой-то мониторинг», — заявил он.