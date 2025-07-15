Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит 15 октября

Россия пригласила короля Бахрейна на первый российско-арабский саммит в Москве. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил своё личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит», — сказала Матвиенко в беседе с председателем Консультативного совета Национального собрания Бахрейна Али Бен Салехом Ас-Салехом.

По её словам, прошлогодний визит бахрейнского монарха в Россию прошёл успешно, между лидерами двух стран сложились доверительные отношения, которые задают тон всему комплексу двусторонних связей. Матвиенко отметила, что в этом году исполняется 35 лет с момента установления дипломатических отношений между Москвой и Манамой.

Она также выразила уверенность, что текущий визит бахрейнской делегации откроет новую страницу в межпарламентском сотрудничестве. В ходе встречи стороны подпишут меморандум о взаимопонимании между верхними палатами парламентов, что, по мнению спикера, расширит возможности для совместной работы.