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Регион
20 июня, 18:53

Журналист из ОАЭ Кутейш сделал селфи с Путиным и принцем Бахрейна на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На ПМЭФ-2025 модератор пленарной сессии, журналист из ОАЭ Надим Кутейш, снял селфи с президентом России Владимиром Путиным и рядом других спикеров, среди которых был и принц Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кадр появился в Telegram-канале журналиста Повела Зарубина.

Селфи с Путиным с ПМЭФ. Видео © Telegram / Зарубин

«А по итогам у модератора форума теперь ещё есть вот такое селфи-фото», — написал Зарубин.

В пятницу Путин выступил на пленарной сессии форума. В мероприятии также участвовали президент Индонезии Прабово Субианто, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

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После заседания, которое длилось несколько часов, Путин общался со своими коллегами. В этот момент Кутейш попросил у президента разрешение сделать селфи. Путин кивнул и пригласил всех желающих присоединиться к совместному снимку.

Лия Мурадьян
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