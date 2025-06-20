Журналист из ОАЭ Кутейш сделал селфи с Путиным и принцем Бахрейна на ПМЭФ
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На ПМЭФ-2025 модератор пленарной сессии, журналист из ОАЭ Надим Кутейш, снял селфи с президентом России Владимиром Путиным и рядом других спикеров, среди которых был и принц Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа. Кадр появился в Telegram-канале журналиста Повела Зарубина.
Селфи с Путиным с ПМЭФ. Видео © Telegram / Зарубин
«А по итогам у модератора форума теперь ещё есть вот такое селфи-фото», — написал Зарубин.
В пятницу Путин выступил на пленарной сессии форума. В мероприятии также участвовали президент Индонезии Прабово Субианто, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
После заседания, которое длилось несколько часов, Путин общался со своими коллегами. В этот момент Кутейш попросил у президента разрешение сделать селфи. Путин кивнул и пригласил всех желающих присоединиться к совместному снимку.