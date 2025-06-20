Глава МИД Индонезии выложил видео с президентом в России под песню «Матушка»
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Министр иностранных дел Индонезии Сугионо опубликовал в Instagram* видео с кадрами визита высокопоставленной делегации во главе с президентом Прабово Субианто в Россию. В качестве музыкального сопровождения была выбрана композиция «Матушка», которую исполняет Татьяна Куртукова.
Визит Прабово Субианто в Москву. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sugiono_56
Кадры запечатлели ключевые моменты, включая встречу президента Субианто с российским лидером Владимиром Путиным, кульминацией которой стало официальное принятие знаковой декларации о стратегическом партнёрстве 19 июня.
Как подчеркнул министр Сугионо в своём сообщении, основная цель этой важной поездки заключалась в укреплении и расширении стратегического сотрудничества между Джакартой и Москвой в различных областях.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин и его коллега из Индонезии Прабово Субианто подписали по итогам встречи декларацию о стратегическом партнёрстве между двумя странами. Российский лидер отмечал, что индонезийский политик станет главным гостем ПМЭФ-2025. Кстати, сама беседа выдалась весьма содержательной.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.