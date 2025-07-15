«Шоковая терапия»: Российский правоохранитель оценил идею «компенсировать» взятки полицейским

Пилотные антикоррупционные проекты в регионах помогут найти эффективные решения. Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Юрий Лобарев поддержал эксперименты с поощрением полицейских за документально зафиксированные взятки. В беседе с Life.ru он предложил сначала протестировать инициативу в отдельных регионах, чтобы избежать ошибок при масштабировании.

В данном случае важно, чтобы не было оговорок. Чтобы полицейский не обманывал, сколько ему денег предложили, чтобы это не были подставные друзья. Важно, чтобы всё контролировалось и фиксировалось Юрий Лобарев Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России

По его словам, если правоохранитель задокументировал, то ему необходимо давать поощрение в таком же размере. Эксперт считает, что это будет шокотерапией для бизнесменов и криминальных структур. При этом важно проверить пилотный вариант, а уже затем внедрять его по всей стране.

«Такая мера, безусловно, снизит коррупцию. Я, как международный комиссар, за границей выезжаю к нашим коллегам, там полицейскому лучше не предлагать. Сначала он не поймёт, что вы хотите дать ему деньги, а потом, когда поймёт, привлечёт к уголовной ответственности», — отметил Лобарев.