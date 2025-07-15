Госдума отложила рассмотрение проекта о гражданских жёнах участников СВО

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о признании гражданских браков для жён погибших участников СВО. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте.

На совещании у спикера Вячеслава Володина вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая выступили против инициативы. Законопроект, внесённый в январе 2024 года, предлагает упрощённый судебный порядок признания фактических брачных отношений. Это дало бы сожительницам погибших военнослужащих право на наследство и соцподдержку. Авторами выступили Павел Крашенинников, Андрей Клишас и бывший первый вице-спикер СФ Андрей Турчак.

Изначально документ планировали рассмотреть 15 июля, но депутаты потребовали доработки. Часть парламентариев ссылается на традиционные ценности, выступая против узаконивания гражданских браков. Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Перенос обсуждения, по мнению собеседников издания, может говорить как о серьёзной доработке, так и о возможном отклонении инициативы.