Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали за организацию нелегальной миграции

ФСБ поймала начальника полиции нижегородского аэропорта по подозрению в организации незаконной миграции. Видео с задержанием и доказательствами опубликовала пресс-служба ведомства.

Задержание начальника полиции аэропорта. Видео © ФСБ РФ

На кадрах видно, как задерживают начальника отдела транспортной полиции и других сотрудников аэропорта. Также в материалах фигурируют бланки миграционных карт с разрешением на выезд, деньги и украшения.

Уголовное дело возбуждено по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 2024 по 2025 год в аэропорту действовала преступная группа, в которую входили сотрудники МВД и местные жители. Они выявляли нарушителей миграционного законодательства, а затем за деньги помогали им покинуть Россию без административных последствий.