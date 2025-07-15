Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 18:21

Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали за организацию нелегальной миграции

ФСБ показала видео задержания начальника полиции аэропорта Нижнего Новгорода

ФСБ поймала начальника полиции нижегородского аэропорта по подозрению в организации незаконной миграции. Видео с задержанием и доказательствами опубликовала пресс-служба ведомства.

Задержание начальника полиции аэропорта. Видео © ФСБ РФ

На кадрах видно, как задерживают начальника отдела транспортной полиции и других сотрудников аэропорта. Также в материалах фигурируют бланки миграционных карт с разрешением на выезд, деньги и украшения.

Уголовное дело возбуждено по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, с 2024 по 2025 год в аэропорту действовала преступная группа, в которую входили сотрудники МВД и местные жители. Они выявляли нарушителей миграционного законодательства, а затем за деньги помогали им покинуть Россию без административных последствий.

В России заработали законы против нелегальной миграции
В России заработали законы против нелегальной миграции

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном городе Дмитрове задержали группу из восьми человек, подозреваемых в создании крупной сети по незаконной миграции. По данным следствия, преступники на протяжении двух лет за денежное вознаграждение оформляли иностранцам, находившимся в России нелегально, поддельные документы и фиктивную регистрацию. По факту случившегося в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Обложка © ФСБ РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar