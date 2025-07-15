Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 19:15

Азаров: Зеленский выдвинул Свириденко в премьеры в обход конституции Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в комментарии ТАСС заявил, что Владимир Зеленский нарушил конституцию, предложив кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Незалежной. Политик подчеркнул, что кандидатура премьера должна выдвигаться парламентской коалицией.

Экс-премьер также обратил внимание на нарушение процедуры формирования кабинета министров, указав, что состав правительства (за исключением министров обороны и иностранных дел) должен утверждаться Верховной Радой.

«Зеленский наплевал на конституцию уже давно», — добавил он.

Касаясь отставки Дениса Шмыгаля, Азаров назвал её ожидаемой, связав с попаданием его куратора Рината Ахметова в опалу у американской администрации, которая, по словам экс-премьера, выразила пожелание отстранить олигарха от влияния на политику. А по кандидатуре Свириденко Азаров отметил, что её целенаправленно готовили к этой должности.

Экс-депутат Рады объяснил отставку Шмыгаля и раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной из тени
Экс-депутат Рады объяснил отставку Шмыгаля и раскрыл, кто на самом деле управляет Украиной из тени

Напомним, что согласно озвученной Зеленским информации, после отставки Шмыгаль может занять пост министра обороны. Нынешний глава оборонного ведомства Рустем Умеров рассматривается на должность посла в США.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Николай Азаров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar