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15 июля, 19:21

Москвичке запретили парковаться в элитном клубе из-за слишком «бедного» мерседеса

Soho Country Club запретил гостье парковаться на Mercedes 2012 года

Москвичку не пустили на парковку элитного клуба Soho Country Club из-за «нестатусного» Mercedes-Benz. Об этом пострадавшая рассказала SHOT.

Арина с друзьями заранее забронировали беседку за 70 тысяч рублей, но когда она приехала на своём Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска, охранник отказался пропускать её на территорию. По её словам, он объяснил, что директору не понравилась её машина — в тот день пускали только Bentley и Lamborghini, а её автомобиль якобы не соответствовал уровню клуба.

Девушке пришлось оставить машину за пределами заведения. Фото © SHOT

Девушке пришлось оставить машину за пределами заведения. Фото © SHOT

Девушке пришлось оставить машину на ближайшей парковке и идти пешком, чтобы не сорвать запланированный отдых.

В Soho Country Club в Москве загорелся соломенный навес, но вечеринку прерывать не стали
В Soho Country Club в Москве загорелся соломенный навес, но вечеринку прерывать не стали

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг элитного спа-салона. По словам клиентки, массажист попытался её изнасиловать. Специалист сорвал с неё нижнее бельё. Когда девушка оказала сопротивление, мужчина прижал её к стене.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artistic Operations

Александра Мышляева
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