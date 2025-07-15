Москвичке запретили парковаться в элитном клубе из-за слишком «бедного» мерседеса

Арина с друзьями заранее забронировали беседку за 70 тысяч рублей, но когда она приехала на своём Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска, охранник отказался пропускать её на территорию. По её словам, он объяснил, что директору не понравилась её машина — в тот день пускали только Bentley и Lamborghini, а её автомобиль якобы не соответствовал уровню клуба.