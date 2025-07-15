Пять человек погибли при столкновении двух машин в Калужской области
Пять человек погибли в автоаварии в Калужской области. По данным SHOT, в районе деревни Клишино в Ферзиковском районе столкнулись BMW и «газель».
Предварительно, четверо погибших ехали в иномарке, ещё один — в грузовой «газели».
Последствия столкновения иномарки и грузовой «газели». Фото © SHOT
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 14 человек и пять единиц техники, в том числе шесть человек и две единицы техники от МЧС.
Ранее Life.ru рассказывал о пяти погибших на федеральной трассе в Алтайском крае. Там УАЗ на полосе встречного движения столкнулся с машиной Toyota.
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