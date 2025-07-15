Лечившаяся от бесплодия россиянка забеременела после пластики груди

25-летняя жительница Сочи Диана, которая долгие годы боролась с бесплодием, стала героиней необычной истории. После многочисленных попыток забеременеть, разочаровывающих прогнозов врачей и консультаций по поводу ЭКО девушка решилась на перемены в жизни: за два года она сбросила 60 кг, а недавно прошла через операцию по подтяжке груди.

В разгар восстановления после пластики девушка заметила задержку менструации. Медики объяснили это стандартной реакцией организма на хирургическое вмешательство и сильный стресс. Никаких других признаков беременности не было, но, следуя интуиции, Диана решила сделать тест. Результат оказался неожиданным – показал две полоски.

Радость от новости быстро сменилась тревогой: операцию делали уже на пятой неделе беременности, когда у эмбриона начинают закладываться ключевые органы. Диане пришлось пройти через наркоз, хирургическую процедуру и комплекс антибиотиков – всё это потенциально опасные факторы для будущего малыша.

Россиянка лечилась от бесплодия, но забеременела после пластики груди. Фото © SHOT

Врач акушер-гинеколог, которого цитирует SHOT, отметил, что хирургические вмешательства и приём некоторых препаратов на столь ранних сроках могут быть опасны для плода, вплоть до развития тяжёлых нарушений. Однако, несмотря на все опасения, пока беременность Дианы развивается нормально. Первое обследование показало, что никаких отклонений у ребёнка не выявлено.