На Украине назначили нового уполномоченного по защите государственного языка

На Украине назначили нового языкового омбудсмена. Как сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, новым уполномоченным по защите государственного языка стала Елена Ивановская.

Назначение состоялось после того, как 2 июля кабинет министров прекратил полномочия предыдущего омбудсмена Тараса Кременя в связи с истечением срока его пребывания на должности.