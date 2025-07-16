Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 22:21

На Украине назначили нового уполномоченного по защите государственного языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

На Украине назначили нового языкового омбудсмена. Как сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, новым уполномоченным по защите государственного языка стала Елена Ивановская.

Назначение состоялось после того, как 2 июля кабинет министров прекратил полномочия предыдущего омбудсмена Тараса Кременя в связи с истечением срока его пребывания на должности.

«Интеллектуальное нацменьшинство»: На Украине призвали помножить на ноль Верку Сердючку за русский язык
«Интеллектуальное нацменьшинство»: На Украине призвали помножить на ноль Верку Сердючку за русский язык

Ранее экс-боевик ВСУ поделился информацией о том, что украинские командиры продолжают общаться друг с другом на русском языке. Даже действующие законодательные ограничения не смогли повлиять на это.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar