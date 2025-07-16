На Украине назначили нового уполномоченного по защите государственного языка
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На Украине назначили нового языкового омбудсмена. Как сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, новым уполномоченным по защите государственного языка стала Елена Ивановская.
Назначение состоялось после того, как 2 июля кабинет министров прекратил полномочия предыдущего омбудсмена Тараса Кременя в связи с истечением срока его пребывания на должности.
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Ранее экс-боевик ВСУ поделился информацией о том, что украинские командиры продолжают общаться друг с другом на русском языке. Даже действующие законодательные ограничения не смогли повлиять на это.