Уничтожившие легендарное дерево Робин Гуда вандалы получили по 4 года тюрьмы
В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме. Обложка © Х / Patriotic Nation
Суд в Ньюкасле вынес приговор двум мужчинам, которые в сентябре 2023 года варварски уничтожили знаменитый платан, известный как «дерево Робин Гуда». 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм получили по 4 года и 3 месяца тюрьмы за то, что среди ночи спилили одно из самых фотографируемых деревьев Великобритании, расположенное в национальном парке Нортамберленд. Об этом сообщает Sky News.
Судья при рассмотрении дела подчеркнул, что главным мотивом преступления стало «чистое бахвальство» — вандалы искали острых ощущений, уничтожая природную достопримечательность. Хотя адвокат Каррутерса пытался представить этот поступок как «пьяную глупость», суд признал действия умышленными.
Этот легендарный платан обрёл всемирную известность после съёмок в приключенческом фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров», где он символизировал знаменитый дуб из Шервудского леса. В 2016 году дерево было удостоено почётного звания «Дерево года» в Англии, став настоящим символом региона и предметом гордости местных жителей.
Ранее россияне получили разъяснения относительно возможности наложения штрафов за вырубку деревьев на дачных участках. Возможные санкции, основанные на статье 8. 28 КоАП РФ, вызывают вопросы о целесообразности их применения к земельным участкам, которые не относятся к лесному фонду. По словам юриста, данный закон в первую очередь касается неправомерных действий, связанных с вырубкой, причинением ущерба или несанкционированным извлечением деревьев, кустарников и лиан именно в лесных зонах.