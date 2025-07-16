Уничтожившие легендарное дерево Робин Гуда вандалы получили по 4 года тюрьмы

Суд в Ньюкасле вынес приговор двум мужчинам, которые в сентябре 2023 года варварски уничтожили знаменитый платан, известный как «дерево Робин Гуда». 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм получили по 4 года и 3 месяца тюрьмы за то, что среди ночи спилили одно из самых фотографируемых деревьев Великобритании, расположенное в национальном парке Нортамберленд. Об этом сообщает Sky News.

Судья при рассмотрении дела подчеркнул, что главным мотивом преступления стало «чистое бахвальство» — вандалы искали острых ощущений, уничтожая природную достопримечательность. Хотя адвокат Каррутерса пытался представить этот поступок как «пьяную глупость», суд признал действия умышленными.

Этот легендарный платан обрёл всемирную известность после съёмок в приключенческом фильме 1991 года «Робин Гуд: Принц воров», где он символизировал знаменитый дуб из Шервудского леса. В 2016 году дерево было удостоено почётного звания «Дерево года» в Англии, став настоящим символом региона и предметом гордости местных жителей.