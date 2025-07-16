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15 июля, 21:51

В Махачкале совершено огнестрельное нападение на бойца ММА Тимура Хизриева

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Вечером 15 июля в Махачкале произошло нападение на известного российского бойца смешанного стиля (ММА) Тимура Хизриева. Как сообщает телеграм-канал SHOT, около двух часов назад двое неизвестных в масках устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Даниялова.

В Махачкале раздалась стрельба. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, Хизриев в этот момент выходил из своего автомобиля Mercedes Gelandewagen. Нападавшие подкараулили спортсмена и произвели около 10 выстрелов из травматического оружия. Сам Хизриев не пострадал.

Злоумышленники после нападения скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия и выясняют обстоятельства произошедшего. В городе объявлен план «Перехват».

Тимур Хизриев – российский боец ММА, выступавший на турнирах серии PFL, Bellator и ряде других престижных соревнований.

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Юния Ларсон
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