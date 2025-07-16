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15 июля, 22:52

Боец ММА Хизриев находится в стабильном состоянии после нападения со стрельбой

Тимур Хизриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khizriew111

Тимур Хизриев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khizriew111

Дагестанский боец смешанных единоборств Тимур Хизриев, подвергшийся вооружённому нападению вечером 15 июля, находится в стабильном состоянии. Как сообщает SHOT, сейчас он находится на операции.

По предварительным данным, спортсмен получил около пяти огнестрельных ранений в область плеча, кисти и груди, однако его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, инцидент произошёл в Махачкале во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда Хизриев выходил из своего автомобиля Mercedes G-Class. По свидетельствам очевидцев, двое неизвестных в масках открыли огонь по спортсмену, однако ему удалось спастись бегством. В связи с произошедшим в столице Дагестана был введён план «Перехват».

Артём Гапоненко
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