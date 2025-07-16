Инфляция добралась до сокровенного: Life.ru узнал, что будет с ценами на туалетную бумагу

Цены на туалетную бумагу в России продолжат расти, однако значительного скачка ждать не стоит. Об этом в интервью Life.ru заявил экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Инфляция добралась до туалетной бумаги, она стала меньше в размерах при сохранении цены, рулон туалетной бумаги стал короче и уже на 1 см. Она стала тоньше, а следовательно, не так удобна в использовании, как раньше. Тем не менее, её цена практически перестала расти. Александр Тимофеев Экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тимофеев отметил, что ещё в 70-х годах прошлого века один рулон туалетной бумаги Charmin в США содержал до 650 листов, а сейчас – гораздо меньше. Экономист напомнил, что в России с 2021 года действуют новые ГОСТы, а будущий эксперимент по маркировке продукции может немного отразиться на цене.

«Скорее всего, цена на неё теперь немного подрастёт, тем более, что более дешёвая туалетная бумага пользуется меньшим спросом, при её производстве используется дешёвое вторсырье, поэтому значительного роста цен на неё ожидать не стоит, но прошлогодний темп роста цен сохранится (6%)», – пояснил Тимофеев.