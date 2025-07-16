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16 июля, 01:48

Предварительное слушание по делу о теракте в Крокусе пройдёт 21 июля

Теракт в «Крокусе». Обложка © Life.ru

Теракт в «Крокусе». Обложка © Life.ru

21 июля состоится закрытое предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщили РИА «Новости» в суде, по итогам этого заседания будет определена дата начала рассмотрения дела по существу.

«Предварительное слушание назначено на 21 июля», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее стало известно, что подготовка к совершению теракта велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Боевики проходили комплексную подготовку, включавшую обучение обращению с огнестрельным оружием, изучение методов совершения терактов, работу со взрывными устройствами и отравляющими веществами.

Артём Гапоненко
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