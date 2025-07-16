Предварительное слушание по делу о теракте в Крокусе пройдёт 21 июля
Теракт в «Крокусе». Обложка © Life.ru
21 июля состоится закрытое предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщили РИА «Новости» в суде, по итогам этого заседания будет определена дата начала рассмотрения дела по существу.
«Предварительное слушание назначено на 21 июля», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что подготовка к совершению теракта велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Боевики проходили комплексную подготовку, включавшую обучение обращению с огнестрельным оружием, изучение методов совершения терактов, работу со взрывными устройствами и отравляющими веществами.