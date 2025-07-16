Предварительное слушание по делу о теракте в Крокусе пройдёт 21 июля

21 июля состоится закрытое предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщили РИА «Новости» в суде, по итогам этого заседания будет определена дата начала рассмотрения дела по существу.