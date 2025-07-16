В России хотят ввести учёт домашних питомцев
В России хотят ввести учёт домашних питомцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Правительство РФ поручило пяти министерствам разработать законопроект о создании единой системы учёта домашних питомцев. Согласно распоряжению кабмина, документ должен быть подготовлен до мая 2026 года. Координатором работы назначено Минприроды, также в разработке участвуют Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры. Об этом пишет ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе Минприроды, новый законопроект предусматривает создание регламента учёта и маркирования домашних животных. Планируется, что вся информация о питомцах и их владельцах будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).
Эта инициатива позволит создать единую базу данных для идентификации как животных, так и их хозяев. В настоящее время документ проходит этап внутриведомственного согласования.
Ранее правительство дало зелёный свет законопроекту, который предполагает значительное повышение штрафов за несоблюдение норм содержания домашних животных. Инициатором этого предложения выступила депутат Нина Останина, которая подчеркнула, что основной целью данного законопроекта является обеспечение безопасности граждан, особенно детей, и предотвращение нападений со стороны животных.