В России хотят ввести учёт домашних питомцев

Правительство РФ поручило пяти министерствам разработать законопроект о создании единой системы учёта домашних питомцев. Согласно распоряжению кабмина, документ должен быть подготовлен до мая 2026 года. Координатором работы назначено Минприроды, также в разработке участвуют Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Минприроды, новый законопроект предусматривает создание регламента учёта и маркирования домашних животных. Планируется, что вся информация о питомцах и их владельцах будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

Эта инициатива позволит создать единую базу данных для идентификации как животных, так и их хозяев. В настоящее время документ проходит этап внутриведомственного согласования.