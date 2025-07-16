Не фантазия и не симуляция: Врач объяснила, как распознать и вылечить соматоформное расстройство

Соматоформные расстройства нельзя назвать фантазией или симуляцией – для пациента их симптомы абсолютно реальны и существенно мешают полноценной жизни, работе и общению с окружающими. Об этом заявила врач-терапевт Светлана Немова.

Люди с такими расстройствами зачастую обращаются к разным специалистам, проходят многочисленные обследования и меняют медицинские учреждения в поисках диагноза, однако продолжают испытывать физические симптомы и тревогу за здоровье, несмотря на отсутствие подтверждённых опасных заболеваний. Как объяснила врач, такие пациенты нередко проявляют повышенное внимание к своему телу, прислушиваются к малейшим ощущениям, испытывают страх тяжёлых диагнозов, таких как рак, инфаркт или инсульт, даже если врачи не один раз исключили эти заболевания.

«К основным осложнениям соматоформных расстройств относится существенное ухудшение качества жизни. Человек может отказаться от поездок, встреч с друзьями и физической активности из-за страха возможных последствий. Часто на этом фоне появляется тревожность, раздражительность, нарушается сон, возможно развитие депрессии и панических атак», – пояснила врач.

На формирование соматоформного расстройства влияют множество биологических, психологических и социальных факторов. Большую роль играет наследственность – по разным данным, генетическая предрасположенность выявляется в 7-21% случаев. Провоцирующими моментами могут стать стрессовые ситуации, психологические травмы, конфликты в семье, перегрузки на работе и подавленные эмоции. Иногда к симптомам приводит и определённый стиль воспитания, при котором ребёнка учили подавлять эмоции и игнорировать чувства.

Заподозрить наличие соматоформного расстройства можно, если при постоянных жалобах медицинское обследование не выявляет заболеваний, способных объяснить симптомы, или обнаруживаются лишь незначительные отклонения, несопоставимые с выраженностью ощущений пациента. При появлении таких симптомов врач советует в первую очередь обратиться к терапевту для исключения органических причин. Если заболевания не обнаружены, может быть рекомендована консультация психотерапевта или психиатра.

«Лечение обычно комплексное. Основной метод – психотерапия. С её помощью пациент учится осознавать тревожные мысли и заменять их на более реалистичные, использовать техники расслабления и дыхательные упражнения для снижения тревожности. В ряде случаев назначаются лекарственные препараты. Большое значение имеет поддержка врача, который помогает пациенту понять природу его состояния и выбрать пути к выздоровлению», – заключила врач в беседе с «Газетой.Ru».