Российский импорт южнокорейских автомобилей вырос почти вдвое

По данным корейской статистической службы, в июне 2025 года поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достигли 84,7 миллиона долларов, что почти вдвое (в 1,8 раза) превышает показатели июня прошлого года. Однако в месячном выражении наблюдается уже вторая подряд отрицательная динамика — в июне снижение составило 1,3%. Об этом пишет РИА «Новости».

В России наибольшую популярность завоевали автомобили, оснащённые бензиновыми двигателями объёмом от 1,5 до 3 литров, на которые пришлась внушительная сумма импорта в размере 63,8 миллиона долларов. На втором месте находятся дизельные модели с аналогичными характеристиками, чей импорт составил 15,7 миллиона долларов. Замыкают тройку лидеров автомобили с малым объёмом бензиновых моторов до 1,5 литра, общий объём импорта которых достиг 5,1 миллиона долларов.

За первые шесть месяцев 2025 года общий объём ввезенных из Южной Кореи легковых автомобилей составил 417 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2024 года.