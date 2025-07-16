Российский импорт южнокорейских автомобилей вырос почти вдвое
Машина марки Hyundai. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov
По данным корейской статистической службы, в июне 2025 года поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достигли 84,7 миллиона долларов, что почти вдвое (в 1,8 раза) превышает показатели июня прошлого года. Однако в месячном выражении наблюдается уже вторая подряд отрицательная динамика — в июне снижение составило 1,3%. Об этом пишет РИА «Новости».
В России наибольшую популярность завоевали автомобили, оснащённые бензиновыми двигателями объёмом от 1,5 до 3 литров, на которые пришлась внушительная сумма импорта в размере 63,8 миллиона долларов. На втором месте находятся дизельные модели с аналогичными характеристиками, чей импорт составил 15,7 миллиона долларов. Замыкают тройку лидеров автомобили с малым объёмом бензиновых моторов до 1,5 литра, общий объём импорта которых достиг 5,1 миллиона долларов.
За первые шесть месяцев 2025 года общий объём ввезенных из Южной Кореи легковых автомобилей составил 417 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2024 года.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по запросу командования Вооружённых Сил страны списанные автомобили из государственных учреждений будут отправляться в зону специальной операции. Хотя некоторые из этих машин могут быть использованы всего один раз, их применение принесёт больше пользы для страны, чем их реализация на рынке.