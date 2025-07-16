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Регион
16 июля, 04:23

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за ночь

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские системы ПВО за прошедшую ночь сбили восемь украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основная часть воздушных целей была нейтрализована над южными регионами: три беспилотника сбиты в небе над Крымом, ещё три — над акваторией Азовского моря. Также силы ПВО ликвидировали по одному дрону в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

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А в ночь на 15 июля российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели были нейтрализованы над несколькими регионами страны.

Артём Гапоненко
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