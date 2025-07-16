Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за ночь

Российские системы ПВО за прошедшую ночь сбили восемь украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Основная часть воздушных целей была нейтрализована над южными регионами: три беспилотника сбиты в небе над Крымом, ещё три — над акваторией Азовского моря. Также силы ПВО ликвидировали по одному дрону в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.