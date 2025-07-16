Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников за ночь
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Российские системы ПВО за прошедшую ночь сбили восемь украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Основная часть воздушных целей была нейтрализована над южными регионами: три беспилотника сбиты в небе над Крымом, ещё три — над акваторией Азовского моря. Также силы ПВО ликвидировали по одному дрону в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.
А в ночь на 15 июля российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели были нейтрализованы над несколькими регионами страны.