«‎Начала догадываться?» Захарова подколола Каллас, которая разгадала трюк Трампа

Поставки новых американских вооружений Киеву за счёт средств Евросоюза похожи на ситуацию, когда европейцы платят за еду умирающему. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, процитировав главу евродипломатии Каю Каллас, которая выразила сомнения, что поставщиком оружия для Украины действительно будут США, если оплату за него внесут европейские страны.