«Начала догадываться?» Захарова подколола Каллас, которая разгадала трюк Трампа
Захарова подколола Каллас после возмущения о помощи Трампа Киеву за счёт НАТО
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Поставки новых американских вооружений Киеву за счёт средств Евросоюза похожи на ситуацию, когда европейцы платят за еду умирающему. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, процитировав главу евродипломатии Каю Каллас, которая выразила сомнения, что поставщиком оружия для Украины действительно будут США, если оплату за него внесут европейские страны.
«Неужели Кая начала о чём-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — написала Захарова.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме Америка и ЕС договорились о поставках оружия Украине. Соглашение предусматривает, что отправка будет осуществляться при условии, что альянс возместит Штатам полную стоимость этого оружия. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Трампа, отметив, что американский лидер пытается играть на двух фронтах, однако действия Вашингтона не повлияют на ход СВО.