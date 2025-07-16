ГП требует изъять половину активов Рижского хлеба за связь с экстремистами

Генеральная прокуратура России направила в суд требование о конфискации 50% долей ООО «Рижский хлеб», расположенного в городе Родники Ивановской области. Оценочная стоимость этих активов превышает 1,5 миллиарда рублей. В ведомстве квалифицируют предприятие как связанное с экстремистской деятельностью, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно информации из источников, часть доходов компании якобы переводится через латвийский благотворительный фонд на поддержку запрещённого в России террористического формирования «Азов»*, а также на помощь ВСУ.

В ближайшее время Родниковский районный суд Ивановской области приступит к рассмотрению административного иска Генпрокуратуры, касающегося признания экстремистским целого объединения хлебопекарных предприятий. В его состав входят граждане Латвии и Украины — Нормундс Бомис и Татьяна Приходько — а также принадлежащие им фирмы SIA Lielezers (Латвия), ТОВ «Рижський хлiб» и ТОВ «Хлiбний гурман» (Украина), а также рижский фонд Ziedot.lv.

Ранее Life.ru сообщал, что Генпрокуратура РФ подала иск, чтобы признать экстремистским и запретить объединение производителей хлеба, которые отчисляли часть заработанных средств на помощь украинской армии. Следователи сообщают, что в последние два года они отправили более 36,8 тыс. евро ВСУ.