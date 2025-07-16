Опыт в ММА и разбой: Стала известна личность подозреваемого в расстреле бойца Хизриева
По подозрению в ранении бойца ММА Хизриева ищут 30-летнего жителя Махачкалы
Марсель Алиев и Тимур Хизриев. Обложка © Телеграм / Дагестан сейчас / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khizriew111
По подозрению в ранении бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале ищут 30-летнего Марселя Алиева. По данным председателя ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, мужчина с подельником напал на спортсмена с травматом у его дома на улице Даниялова.
Фото © Телеграм / Что там у дагестанцев
Из появившейся в Сети ориентировки МВД следует, что Марселя сейчас пытаются задержать. Личность его подельника не указана. Хадулаев отмечает, что в 2014-м Алиев находился в оперативном розыске МВД за то, что скрывался от следствия после разбойного нападения. Тогда же, больше 10 лет назад он был фигурантом дела по 162-й статье «Разбой». Мужчина имеет опыт в ММА.
Напомним, инцидент произошёл в Махачкале во дворе жилого дома на улице Даниялова, когда Хизриев выходил из своего автомобиля Mercedes G-Class. По свидетельствам очевидцев, двое неизвестных в масках открыли огонь по спортсмену, однако ему удалось спастись бегством. В связи с произошедшим в столице Дагестана был введён план «Перехват».