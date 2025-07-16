Опыт в ММА и разбой: Стала известна личность подозреваемого в расстреле бойца Хизриева

По подозрению в ранении бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале ищут 30-летнего Марселя Алиева. По данным председателя ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, мужчина с подельником напал на спортсмена с травматом у его дома на улице Даниялова.

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Из появившейся в Сети ориентировки МВД следует, что Марселя сейчас пытаются задержать. Личность его подельника не указана. Хадулаев отмечает, что в 2014-м Алиев находился в оперативном розыске МВД за то, что скрывался от следствия после разбойного нападения. Тогда же, больше 10 лет назад он был фигурантом дела по 162-й статье «Разбой». Мужчина имеет опыт в ММА.