Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 07:05

Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

В Новосибирском посёлке Красный Яр под конструкциями дома, где произошёл взрыв газа, могут находиться ещё два человека. Одну из пострадавших женщин уже осматривают медики, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, пострадавшую женщину осматривают врачи. Под завалами могут находиться ещё два человека», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники МЧС России продолжают работать на месте происшествия в многоквартирном доме.

Мощный взрыв разворотил многоэтажку в центре Курска
Мощный взрыв разворотил многоэтажку в центре Курска

Напомним, что сегодня утром в Новосибирской области произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире 2-этажного кирпичного дома №11. Взрыв снёс весь этаж, в больницу уже была госпитализирована одна жительница.

Наталья Афонина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar