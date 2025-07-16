Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском

В Новосибирском посёлке Красный Яр под конструкциями дома, где произошёл взрыв газа, могут находиться ещё два человека. Одну из пострадавших женщин уже осматривают медики, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, пострадавшую женщину осматривают врачи. Под завалами могут находиться ещё два человека», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники МЧС России продолжают работать на месте происшествия в многоквартирном доме.