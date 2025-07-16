Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском
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В Новосибирском посёлке Красный Яр под конструкциями дома, где произошёл взрыв газа, могут находиться ещё два человека. Одну из пострадавших женщин уже осматривают медики, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, пострадавшую женщину осматривают врачи. Под завалами могут находиться ещё два человека», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники МЧС России продолжают работать на месте происшествия в многоквартирном доме.
Напомним, что сегодня утром в Новосибирской области произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире 2-этажного кирпичного дома №11. Взрыв снёс весь этаж, в больницу уже была госпитализирована одна жительница.