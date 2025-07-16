Давно конфликтовали: Раскрыт мотив напавшего на бойца MMA Хизриева

Подозреваемый Марсель Алиев, который ранил бойца ММА Тимура Хизриева, сделал это из-за мести. Спортсмены давно были знакомы и конфликтовали, поэтому Алиев решил действовать решительно и подкараулил Хизриева во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стрельбу по спортсмену открыли трое неизвестных людей в масках. В этот момент боец ММА выходил из своего автомобиля Mercedes G-Class. После нападения стрелок скрылся с двумя сообщниками на белой «приоре», объявлен план «Перехват»

Напомним, что инцидент произошёл в Махачкале во дворе жилого дома на улице Даниялова. По словам свидетелей, неизвестные в масках начали стрелять по Хизриеву. Спортсмену удалось избежать нападения и скрыться. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.