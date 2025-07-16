Песков: Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой по теме Украины
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Власти европейских стран проявляют «совершенно оголтелый милитаристский настрой» в вопросах поставок вооружений Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, они нацелены на провокацию войны.
«Пока мы видим — европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют своё намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Песков отметил, что целью европейцев является дальнейшее провоцирование войны. Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что в Европе разругались из-за вопроса, кто будет платить за оружие для Украины.
«Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что среди европейцев растут разногласия по этому вопросу, так как речь идёт о значительных суммах. Гражданам же не останется ничего, отметил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Америка и Европа договорились о поставках оружия Украине. Соглашение предусматривает, что отправка будет осуществляться при условии, что европейцы возместят Штатам полную стоимость этого оружия. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что американский лидер пытается играть на двух фронтах, однако на ход СВО это не повлияет.