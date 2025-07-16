Песков: Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой по теме Украины

Власти европейских стран проявляют «совершенно оголтелый милитаристский настрой» в вопросах поставок вооружений Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, они нацелены на провокацию войны.

«Пока мы видим — европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют своё намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Песков отметил, что целью европейцев является дальнейшее провоцирование войны. Также пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что в Европе разругались из-за вопроса, кто будет платить за оружие для Украины.

«Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить», — сказал представитель Кремля.