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16 июля, 09:10

В квартире под Новосибирском, где рванул газ, регулярно устраивали попойки

URA.ru: Жители квартиры под Новосибирском, где взорвался газ, регулярно выпивали

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Жители квартиры в посёлке Красный Яр в Новосибирской области, где произошёл взрыв газа, регулярно собирались для распития алкоголя. Об этом рассказали очевидцы происшествия. По их словам, жильё после смерти родителей досталось женщине, а её брат часто устраивал там пьяные посиделки.

«Он там регулярно устраивал пьянки. Сегодня утром там как раз эта компания отиралась», — подчеркнул местный житель, уточнив, что обитатели квартиры с утра собирали деньги на выпивку.

Другой гражданин отметил, что квартира, в которой произошёл взрыв, после смерти хозяйки перешла её супругу. Его выселили за долги, однако он иногда приходил туда. Кроме того, очевидцы сообщили URA.ru о пострадавшей пожилой женщине. Её мощной волной от взрыва выбросило из подъезда. Пациентку с переломом ноги оперативно доставили в больницу.

Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском
Два человека могут быть под завалами после взрыва газа в доме под Новосибирском

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. На кадрах с места событий видно, что взрыв снёс весь второй этаж газифицированного здания.

Борис Эльфанд
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