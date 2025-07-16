В квартире под Новосибирском, где рванул газ, регулярно устраивали попойки

Жители квартиры в посёлке Красный Яр в Новосибирской области, где произошёл взрыв газа, регулярно собирались для распития алкоголя. Об этом рассказали очевидцы происшествия. По их словам, жильё после смерти родителей досталось женщине, а её брат часто устраивал там пьяные посиделки.

«Он там регулярно устраивал пьянки. Сегодня утром там как раз эта компания отиралась», — подчеркнул местный житель, уточнив, что обитатели квартиры с утра собирали деньги на выпивку.

Другой гражданин отметил, что квартира, в которой произошёл взрыв, после смерти хозяйки перешла её супругу. Его выселили за долги, однако он иногда приходил туда. Кроме того, очевидцы сообщили URA.ru о пострадавшей пожилой женщине. Её мощной волной от взрыва выбросило из подъезда. Пациентку с переломом ноги оперативно доставили в больницу.