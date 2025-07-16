Легковушки всмятку: В Сибири страшная авария на трассе унесла жизни 7 человек

В Новосибирской области в результате столкновения двух легковых авто погибло 7 человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

А накануне пять человек погибли в автоаварии в Калужской области: в районе деревни Клишино в Ферзиковском районе столкнулись BMW и «газель». Четверо погибших ехали в иномарке, ещё один — в грузовике.