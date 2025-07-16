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16 июля, 09:22

Легковушки всмятку: В Сибири страшная авария на трассе унесла жизни 7 человек

В Новосибирской области семь человек погибли при столкновении двух машин

Обложка © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Обложка © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирской области в результате столкновения двух легковых авто погибло 7 человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП в Новосибирской области. Фото © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

ДТП в Новосибирской области. Фото © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

ДТП произошло 16 июля на 290-м км федеральной трассы К17. Устанавливаются причины смертельной аварии.

Россиянина лишили водительских прав за езду на моноколесе в пьяном виде
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А накануне пять человек погибли в автоаварии в Калужской области: в районе деревни Клишино в Ферзиковском районе столкнулись BMW и «газель». Четверо погибших ехали в иномарке, ещё один — в грузовике.

Татьяна Миссуми
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