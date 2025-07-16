Любителей загорать в трусах на балконе предупредили о плачевных последствиях

Принятие солнечной ванны на балконе в нижнем белье может обернуться административным арестом до 15 суток или штрафом в размере до 2500 рублей. Подобное поведение, согласно КоАП РФ (статья 20.1), может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, напомнил эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Загорать голышом или в нижнем белье на своем балконе — на первый взгляд, это личное дело каждого, ведь балкон является частью квартиры. Но на практике могут возникнуть проблемы», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Бондарь пояснил, что если действия на балконе будут расценены как нарушение общественного спокойствия, например, в случае, когда демонстрация тела будет сочтена непристойной и оскорбительной, виновнику грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей согласно той же статье КоАП РФ о мелком хулиганстве. В случае повторных нарушений, сумма штрафа может возрасти до 2500 рублей, а также возможен административный арест на срок до 15 суток.

Эксперт также отметил, что если поведение на балконе вызывает дискомфорт у соседей, они имеют право обратиться в судебные органы с целью взыскания компенсации за причинённый моральный ущерб.