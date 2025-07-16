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Регион
16 июля, 09:09

Новое достижение Армии России в зоне СВО ужаснуло Запад

Independent: Успехи Армии РФ в Днепропетровской области станут ударом для ВСУ

Обложка © VK / Минобороны

Обложка © VK / Минобороны

Согласно информации, опубликованной в The Independent, продвижение российских войск вглубь Днепропетровской области может негативно сказаться на боевом духе украинской армии.

В статье подчёркивается, что расширение зоны боевых действий до границ Днепропетровской области способно ослабить моральный настрой украинских военнослужащих и укрепить позиции Кремля в потенциальных переговорах. Кроме того, издание сообщает о нарастающем недовольстве в рядах ВСУ, вызванном задержками в поставках американского вооружения.

Два населённых пункта в ДНР и Харьковской области перешли под контроль ВС РФ
Два населённых пункта в ДНР и Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

Российские войска продолжают наступление в Днепропетровской области, в ходе которого отмечаются случаи сдачи в плен украинских военнослужащих. Минобороны РФ сообщалось о планомерном вытеснении сил противника из населённых пунктов и укреплённых позиций, в результате чего российские подразделения расширяют контролируемые территории и продвигаются вперёд. Ранее над населённым пунктом Дачное, полностью перешедшим под контроль российских сил, был поднят российский флаг. Российские беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, обнаруживая огневые позиции и скопления живой силы ВСУ в блиндажах и лесополосах, после чего по выявленным целям наносятся артиллерийские и беспилотные удары, приводящие к их уничтожению.

Николь Вербер
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