Украинская компания представила надводный дрон-матку «Урсула»

Украинская компания NoviTechNe показала новый беспилотный дрон под названием «Урсула». Этот речной аппарат может использоваться как дрон-матка, который переносит ударные устройства. Об этом сообщает издание Defense News.

Дрон имеет длину около одного метра и способен выполнять разные задачи. Он может действовать как плавучая мина, переносить два килограмма ударных беспилотников или выполнять разведывательные функции. Также упоминается другой украинский речной дрон — Black Widow 2, который может нести три килограмма на расстояние до десяти километров.

«Украинские силы могли бы использовать эти платформы для перевозки и запуска беспилотников из незнакомых мест в непосредственной близости от российских позиций вдоль низовья реки Днепр или даже для нанесения ударов по более медленным вражеским катерам снабжения», — говорится в публикации», — говорится в статье.

Пользователи Сети предположили, что дрон назван в честь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая горячо поддерживает Украину. Другой вариант — персонаж Урсула из диснеевской «Русалочки».