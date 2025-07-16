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16 июля, 09:20

Украинская компания представила надводный дрон-матку «Урсула»

Defense News: Украина представила дрон-матку Урсула для операций на воде

Урсула из «Русалочки». Обложка © фильм «Русалочка», режиссёр Рон Клементс, сценарист Джон Маскер / Kinopoisk

Урсула из «Русалочки». Обложка © фильм «Русалочка», режиссёр Рон Клементс, сценарист Джон Маскер / Kinopoisk

Украинская компания NoviTechNe показала новый беспилотный дрон под названием «Урсула». Этот речной аппарат может использоваться как дрон-матка, который переносит ударные устройства. Об этом сообщает издание Defense News.

Дрон имеет длину около одного метра и способен выполнять разные задачи. Он может действовать как плавучая мина, переносить два килограмма ударных беспилотников или выполнять разведывательные функции. Также упоминается другой украинский речной дрон — Black Widow 2, который может нести три килограмма на расстояние до десяти километров.

«Украинские силы могли бы использовать эти платформы для перевозки и запуска беспилотников из незнакомых мест в непосредственной близости от российских позиций вдоль низовья реки Днепр или даже для нанесения ударов по более медленным вражеским катерам снабжения», — говорится в публикации», — говорится в статье.

Пользователи Сети предположили, что дрон назван в честь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая горячо поддерживает Украину. Другой вариант — персонаж Урсула из диснеевской «Русалочки».

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Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО приступили к использованию современной системы ПВО с «боевым лучом» для противодействия дронам. Эта передовая технология может «ослеплять» беспилотники противника, уничтожая их оптические системы до того, как они приблизятся к целям.

Анастасия Никонорова
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