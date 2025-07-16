На популярном курорте туристку будут судить из-за прогулки в полуголом виде
DM: На Шри-Ланке задержали и отправили под суд туристку, гулявшую полуголой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Туристка, отдыхающая на Шри-Ланке, оказалась под следствием после того, как прогулялась 14 июля в полуголом виде по туристической зоне залива Аругам. Об этом сообщает Daily Mirror Sri Lanka.
Женщина, «частично одетая», была остановлена полицией во время перехода от одного отеля к другому. Что именно было на ней надето, не уточняется. Правоохранительные органы установили, что задержанная является гражданкой Таиланда. Она прибыла на остров вместе с гражданином США и забронировала номер в одном из отелей с 11 по 20 июля.
Теперь туристке грозит наказание за непристойное поведение в общественном месте в соответствии с местными законами. Власти Шри-Ланки уведомили о происшествии посольство Таиланда.
Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге полуголые девушки устроили трансляцию под открытым небом в парке на Нарвской. Они занимались веб-камом прямо на улице. При этом на фоне деревьев удалось заработать всего по 2 тысячи рублей.