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16 июля, 09:47

На популярном курорте туристку будут судить из-за прогулки в полуголом виде

DM: На Шри-Ланке задержали и отправили под суд туристку, гулявшую полуголой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Туристка, отдыхающая на Шри-Ланке, оказалась под следствием после того, как прогулялась 14 июля в полуголом виде по туристической зоне залива Аругам. Об этом сообщает Daily Mirror Sri Lanka.

Женщина, «частично одетая», была остановлена полицией во время перехода от одного отеля к другому. Что именно было на ней надето, не уточняется. Правоохранительные органы установили, что задержанная является гражданкой Таиланда. Она прибыла на остров вместе с гражданином США и забронировала номер в одном из отелей с 11 по 20 июля.

Теперь туристке грозит наказание за непристойное поведение в общественном месте в соответствии с местными законами. Власти Шри-Ланки уведомили о происшествии посольство Таиланда.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге полуголые девушки устроили трансляцию под открытым небом в парке на Нарвской. Они занимались веб-камом прямо на улице. При этом на фоне деревьев удалось заработать всего по 2 тысячи рублей.

Наталья Афонина
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