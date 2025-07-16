Тяжёлую технику применили для разбора завалов после взрыва газа под Новосибирском
Обложка © Пресс-служба МЧС России
Тяжёлая техника приступила к разбору завалов после взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Тяжёлую технику задействовали в разборе завалов. Видео © пресс-служба МЧС России
«Пожарные МЧС России и спасатели региона продолжают разбирать обрушенные конструкции для поиска людей. Тяжёлые бетонные плиты поднимают при помощи автокрана и автолестницы», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в работах участвуют 78 человек и 21 единица техники. По уточнённым данным, дом был газифицирован, но сейчас подача газа прекращена.
Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. В результате взрыва, произошедшего в газифицированном здании, второй этаж полностью разрушился. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.