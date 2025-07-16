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16 июля, 09:40

Тяжёлую технику применили для разбора завалов после взрыва газа под Новосибирском

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Тяжёлая техника приступила к разбору завалов после взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Тяжёлую технику задействовали в разборе завалов. Видео © пресс-служба МЧС России

«Пожарные МЧС России и спасатели региона продолжают разбирать обрушенные конструкции для поиска людей. Тяжёлые бетонные плиты поднимают при помощи автокрана и автолестницы», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в работах участвуют 78 человек и 21 единица техники. По уточнённым данным, дом был газифицирован, но сейчас подача газа прекращена.

В квартире под Новосибирском, где рванул газ, регулярно устраивали попойки
В квартире под Новосибирском, где рванул газ, регулярно устраивали попойки

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в жилом доме в посёлке Красный Яр в Новосибирском районе Новосибирской области. В результате взрыва, произошедшего в газифицированном здании, второй этаж полностью разрушился. Сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Александра Мышляева
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