Тяжёлую технику применили для разбора завалов после взрыва газа под Новосибирском

Тяжёлая техника приступила к разбору завалов после взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Тяжёлую технику задействовали в разборе завалов. Видео © пресс-служба МЧС России

«Пожарные МЧС России и спасатели региона продолжают разбирать обрушенные конструкции для поиска людей. Тяжёлые бетонные плиты поднимают при помощи автокрана и автолестницы», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в работах участвуют 78 человек и 21 единица техники. По уточнённым данным, дом был газифицирован, но сейчас подача газа прекращена.