«Вышибло решётки и стёкла»: В Петербурге целый дом содрогнулся от взрыва надувного матраса
В Петербурге надувной матрас взорвался и выбил окна с решётками в квартире
Обложка © «Шедеврум»
В одном из жилых домов на улице Нахимова в Санкт-Петербурге взорвался надувной матрас, когда его пытались надуть жильцы. Ударная волна была такой сильной, что решётки с окнами повылетали. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Последствия взрыва матраса. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Когда люди качали матрас насосом, внезапно раздался мощный хлопок, вызвавший сильную ударную волну, которая выбила оконные решётки и разбила стёкла в квартире. Несмотря на внушительные повреждения, обошлось без пострадавших.
Сигнал о происшествии быстро привлёк внимание соседей — взрыв разбудил весь подъезд. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы оценить ситуацию и устранить последствия инцидента.
Ранее в Новосибирской области мощный взрыв газа снёс половину этажа двухэтажного дома. Прибывшие сотрудники МЧС начали быстро разбирать завалы, под которыми оставались два человека. Пострадавшую женщину уже передали медикам.