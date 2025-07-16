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16 июля, 09:47

«Вышибло решётки и стёкла»: В Петербурге целый дом содрогнулся от взрыва надувного матраса

В Петербурге надувной матрас взорвался и выбил окна с решётками в квартире

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

В одном из жилых домов на улице Нахимова в Санкт-Петербурге взорвался надувной матрас, когда его пытались надуть жильцы. Ударная волна была такой сильной, что решётки с окнами повылетали. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Последствия взрыва матраса. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Когда люди качали матрас насосом, внезапно раздался мощный хлопок, вызвавший сильную ударную волну, которая выбила оконные решётки и разбила стёкла в квартире. Несмотря на внушительные повреждения, обошлось без пострадавших.

Сигнал о происшествии быстро привлёк внимание соседей — взрыв разбудил весь подъезд. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, чтобы оценить ситуацию и устранить последствия инцидента.

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Владимир Озеров
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