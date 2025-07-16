Военные следователи завели дело о гибели 19-летнего срочника в части на Сахалине
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318-й военный следственный отдел завёл уголовное дело по факту гибели 19-летнего солдата срочной службы Данилы Миняйло из-за теплового удара и обезвоживания в воинской части на Сахалине. Это подтвердили в пресс-службе областного правительства.
Дело было заведено после обращения брата умершего срочника к главе СК Александру Бастрыкину и в аппарат президента. Речь идёт о ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России — «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Максимальным наказанием по второй части статьи является лишение свободы на срок до пяти лет.
Проверку по факту трагедии проводит также 318-я военная прокуратура гарнизона. А в регионально кабмине выразили готовность оказать семье солдата необходимые и положенные меры поддержки. Там пояснили, что пока не получали обращений от родственников погибшего обращений.
Как уже писал Life.ru, в воинской части на Сахалине Данила начал обучение в рамках курса молодого бойца. Через четыре дня его экстренно госпитализировали с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Парень впал в кому, и врачи не смогли спасти его жизнь.