Военные следователи завели дело о гибели 19-летнего срочника в части на Сахалине

318-й военный следственный отдел завёл уголовное дело по факту гибели 19-летнего солдата срочной службы Данилы Миняйло из-за теплового удара и обезвоживания в воинской части на Сахалине. Это подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Дело было заведено после обращения брата умершего срочника к главе СК Александру Бастрыкину и в аппарат президента. Речь идёт о ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России — «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Максимальным наказанием по второй части статьи является лишение свободы на срок до пяти лет.

Проверку по факту трагедии проводит также 318-я военная прокуратура гарнизона. А в регионально кабмине выразили готовность оказать семье солдата необходимые и положенные меры поддержки. Там пояснили, что пока не получали обращений от родственников погибшего обращений.