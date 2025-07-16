«‎Приравнивается к пыткам»: Тяжелобольной россиянин Постовой остался без медпомощи в СИЗО в США

В США у россиянина Дениса Постового, находящегося в вашингтонском СИЗО по подозрению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, начались проблемы со здоровьем. Об этом пишет Mash. Однако врачи не оказывают никакой помощи, состояние россиянина оценивается как критическое.

Сейчас у Постового, помимо других болезней, обнаружили камень в желчном пузыре. Медицинскую помощь по его запросу не предоставили. Родственники арестованного просят правозащитника Ивана Мельникова вмешаться в дело. Юрист уже отправил письмо на имя генерального прокурора США. В тексте он напомнил американским правоохранителям, что они нарушают международные законы.

«Неоказание медицинской помощи неприемлемо, в соответствии с нормами конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также конвенции против пыток, и в соответствии с практикой принятия докладов Управления ООН по правам человека приравнивается к пыткам», — написал Мельников.