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16 июля, 10:10

«‎Приравнивается к пыткам»: Тяжелобольной россиянин Постовой остался без медпомощи в СИЗО в США

Mash: Арестованный в США россиянин Постовой болен, но помощь ему не оказывают

Денис Постовой. Обложка © Telegram / Mash

Денис Постовой. Обложка © Telegram / Mash

В США у россиянина Дениса Постового, находящегося в вашингтонском СИЗО по подозрению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, начались проблемы со здоровьем. Об этом пишет Mash. Однако врачи не оказывают никакой помощи, состояние россиянина оценивается как критическое.

Сейчас у Постового, помимо других болезней, обнаружили камень в желчном пузыре. Медицинскую помощь по его запросу не предоставили. Родственники арестованного просят правозащитника Ивана Мельникова вмешаться в дело. Юрист уже отправил письмо на имя генерального прокурора США. В тексте он напомнил американским правоохранителям, что они нарушают международные законы.

«Неоказание медицинской помощи неприемлемо, в соответствии с нормами конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также конвенции против пыток, и в соответствии с практикой принятия докладов Управления ООН по правам человека приравнивается к пыткам», — написал Мельников.

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Напомним, в сентябре 2024 года россиянина Дениса Постового задержали в американском городе Сарасота. По данным следствия США, россиянин осуществлял поставки микроэлектроники на родину в обход санкциям. Экспортируемая продукция якобы могла использоваться в военных целях. Россиянин был отправлен под арест.

Татьяна Миссуми
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