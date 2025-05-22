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Регион
22 мая, 15:42

Журналист Юнашев предположил, кого может вернуть Россия в рамках обмена заключёнными с США

Журналист Юнашев: В рамках обмена РФ может вернуть бизнесменов, осуждённых в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trekandshoot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trekandshoot

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев предположил, кто может вернуться в Россию в рамках обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном по формуле «9 на 9». Журналист считает, что это будут хакеры и бизнесмены, обвинённые в обходе антироссийских санкций.

Одним из кандидатов на обмен, по мнению Юнашева, является Денис Постовой. США подозревают его в закупках и вывозе из страны электронных компонентов, которые могут быть использованы при производстве БПЛА.

Ещё один кандидат — Сергей Нечаев, арестованный за попытку вывоза двух самолётов Cessna в Россию через Армению. Обменять могут и Максима Марченко, которого в Штатах приговорили к трём годам лишения свободы за закупку и переправку в Россию американской микроэлектроники двойного назначения.

Также в списке журналиста присутствуют предприниматели Олег Пацуля и Василий Беседин, которые были осуждены за поставки авиадеталей в РФ.

Гражданин России и Израиля Ростислав Панев, которого экстрадировали в США в марте, обвиняется в разработке программного обеспечения для кибератак.

Кроме того, упоминается Александр Панин, приговорённый в 2016 году к 9,5 года заключения за создание и распространение компьютерного.

«Ну и не забываем, что всегда есть вероятность, что в состав обмена войдут менее публичные люди», — заключил Юнашев в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Названы имена американцев, которые могут быть обменяны на россиян
Названы имена американцев, которые могут быть обменяны на россиян

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон продолжили обсуждение обмена заключёнными, о котором договорились в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Но точные даты реализации инициативы, которая предполагает провести обмен по формуле «9 на 9», пока не называются.

Напомним, предыдущий обмен заключёнными состоялся в апреле. Штаты передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия освободила Ксению Карелину, приговорённую в РФ к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ.

Александр Юнашев
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