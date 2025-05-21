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Регион
21 мая, 10:17

В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по обмену заключёнными по формуле «9 на 9»

Песков: РФ и США взаимодействуют для обмена заключёнными по формуле 9 на 9

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон продолжают диалог по обмену заключёнными в формате «9 на 9», о котором в ходе телефонного разговора договорились президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, взаимодействие по этому чувствительному вопросу ведётся через профильные ведомства.

«По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются», — сказал представитель Кремля.

Однако точные сроки реализации инициативы, которая предполагает провести обмен по формуле «9 на 9», пока не называются.

Напомним, предыдущий обмен заключёнными состоялся в прошлом месяце. Штаты передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия освободила Ксению Карелину, которую в РФ приговорили к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ.

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Напомним, что в понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу. Разговор политиков длился более двух часов. По словам лидера РФ, обсуждение получилось содержательным, весьма откровенным и полезным. Глава США после беседы назвал своего российского коллегу «приятным джентльменом».

Александр Юнашев
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