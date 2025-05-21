В Кремле ответили на вопрос о контактах с США по обмену заключёнными по формуле «9 на 9»

Москва и Вашингтон продолжают диалог по обмену заключёнными в формате «9 на 9», о котором в ходе телефонного разговора договорились президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, взаимодействие по этому чувствительному вопросу ведётся через профильные ведомства.

«По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются», — сказал представитель Кремля.

Однако точные сроки реализации инициативы, которая предполагает провести обмен по формуле «9 на 9», пока не называются.

Напомним, предыдущий обмен заключёнными состоялся в прошлом месяце. Штаты передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия освободила Ксению Карелину, которую в РФ приговорили к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ.