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Регион
16 июля, 10:10

Комментатор Шмурнов* рассчитался с долгами перед ФНС на 70 тысяч рублей

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* погасил налоговую задолженность в 70 тысяч рублей, накопившуюся за несколько месяцев. Об этом сообщает «Постньюс».

Журналист ранее закрыл ИП, связанное с деятельностью в сфере телевещания. Это было сделано для разблокировки счетов, замороженных из-за долгов и несвоевременной подачи декларации. Как уточняет издание, ФНС пока не сняла ограничения — на 16 июля доступ к средствам Шмурнова* остаётся закрытым.

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Напомним, в марте министерство юстиции включило Шмурнова* в список иноагентов. По данным ведомства, он занимался распространением ложных сведений, дискредитирующих действия и политику государственных органов Российской Федерации. В настоящее время он находится за пределами России.

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

Александра Мышляева
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