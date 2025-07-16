Комментатор Шмурнов* рассчитался с долгами перед ФНС на 70 тысяч рублей

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* погасил налоговую задолженность в 70 тысяч рублей, накопившуюся за несколько месяцев. Об этом сообщает «Постньюс».

Журналист ранее закрыл ИП, связанное с деятельностью в сфере телевещания. Это было сделано для разблокировки счетов, замороженных из-за долгов и несвоевременной подачи декларации. Как уточняет издание, ФНС пока не сняла ограничения — на 16 июля доступ к средствам Шмурнова* остаётся закрытым.

Напомним, в марте министерство юстиции включило Шмурнова* в список иноагентов. По данным ведомства, он занимался распространением ложных сведений, дискредитирующих действия и политику государственных органов Российской Федерации. В настоящее время он находится за пределами России.