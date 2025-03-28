Минюст признал иноагентами футбольного комментатора Шмурнова* и рэпера Fuze*
Александр Шмурнов*, Fuze*. Обложка © Wikipedia, © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/fuzekrec
Министерство юстиции включило в список иноагентов футбольного комментатора Александр Шмурнова*, рэпера Артёма Бровкова* (Fuze*), правозащитницу и историка Ирину Щербакову*, главу новгородского отделения партии «Яблоко» Ксению Черепанову*, а также интернет-проект «Объектив»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«А.И. Шмурнов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.
Кроме того, он распространял фейки об армии, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Живёт за рубежом
Аналогичные претензии у Минюста и к рэперу Бровкову*.
Шмурнову* 58 лет. После начала СВО он покинул телеканал «Матч ТВ» и уехал из России. Сейчас ведёт свой YouTube-канал.
Артём Fuze Бровков* — участник хип-хоп-проекта Krec.
На прошлой неделе список иноагентов пополнили режиссёр Иван Вырыпаев* и экс-музыкант «КиШа» Балу*. Также Life.ru писал, что иноагентом призвали признать лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.
* Признан Минюстом России иностранным агентом.