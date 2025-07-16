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16 июля, 14:45

Купаться в озере, где житель Томска оглох из-за опасной бактерии, было запрещено

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Купание в водоёме в Томской области, где местный житель заразился бактерией, вызвавшей глухоту, было незаконным. Об этом сообщает SHOT.

В Томском районе отсутствуют официально разрешённые пляжи и места для купания, что подтверждает и администрация района. 35-летний Алексей, ставший жертвой инфекции, решил искупаться в небольшом частном озере возле карьера в селе Тахтамышево, вероятно, проигнорировав три предупреждающих знака: табличку о запрете купания, шлагбаум и знак «Въезд запрещён».

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Напомним, житель Томска потерял слух после купания в местном озере. Он подхватил опасную бактерию, из-за чего у него начались острые боли в ухе, образовалась гематома и держалась высокая температура, которую он не мог сбить на протяжении 10 дней.

Анастасия Никонорова
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