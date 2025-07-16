Купаться в озере, где житель Томска оглох из-за опасной бактерии, было запрещено

Купание в водоёме в Томской области, где местный житель заразился бактерией, вызвавшей глухоту, было незаконным. Об этом сообщает SHOT.

В Томском районе отсутствуют официально разрешённые пляжи и места для купания, что подтверждает и администрация района. 35-летний Алексей, ставший жертвой инфекции, решил искупаться в небольшом частном озере возле карьера в селе Тахтамышево, вероятно, проигнорировав три предупреждающих знака: табличку о запрете купания, шлагбаум и знак «Въезд запрещён».