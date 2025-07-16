Украина саботирует диалог о судьбе похищенных ВСУ жителей Курской области

Диалог с украинскими коллегами по поводу возвращения насильно вывезенных на Украину жителей Курской области в Россию продвигается тяжело. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов».

«Мы всё делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию. Разговор тяжёлый между миссией, возглавляемой [помощником президента РФ] Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой [главой МО Украины] Рустемом Умеровым», — объяснила Москалькова.