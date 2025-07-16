Украина саботирует диалог о судьбе похищенных ВСУ жителей Курской области
Москалькова: Диалог с Киевом о возвращении вывезенных курян продвигается тяжело
Вернувшиеся с Украины на родину жители Курской области. Обложка © Пресс-служба Минздрава Курской области
Диалог с украинскими коллегами по поводу возвращения насильно вывезенных на Украину жителей Курской области в Россию продвигается тяжело. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов».
«Мы всё делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию. Разговор тяжёлый между миссией, возглавляемой [помощником президента РФ] Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой [главой МО Украины] Рустемом Умеровым», — объяснила Москалькова.
Ранее сообщалось, что спасённых из плена ВСУ курян пришлось срочно госпитализировать. Россияне получили ранения, а их психика пошатнулась. При этом известно, что Украина до сих пор продолжает удерживать у себя 34 гражданских лица.