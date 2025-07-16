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Регион
16 июля, 10:16

Украина саботирует диалог о судьбе похищенных ВСУ жителей Курской области

Москалькова: Диалог с Киевом о возвращении вывезенных курян продвигается тяжело

Вернувшиеся с Украины на родину жители Курской области. Обложка © Пресс-служба Минздрава Курской области

Вернувшиеся с Украины на родину жители Курской области. Обложка © Пресс-служба Минздрава Курской области

Диалог с украинскими коллегами по поводу возвращения насильно вывезенных на Украину жителей Курской области в Россию продвигается тяжело. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов».

«Мы всё делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию. Разговор тяжёлый между миссией, возглавляемой [помощником президента РФ] Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой [главой МО Украины] Рустемом Умеровым», — объяснила Москалькова.

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Ранее сообщалось, что спасённых из плена ВСУ курян пришлось срочно госпитализировать. Россияне получили ранения, а их психика пошатнулась. При этом известно, что Украина до сих пор продолжает удерживать у себя 34 гражданских лица.

Андрей Бражников
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