В России хотят модернизировать маткапитал для увеличения рождаемости
Котяков: Минтруд прорабатывает модернизацию маткапитала для роста рождаемости
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В Министерстве труда России рассматривают возможность обновления программы материнского капитала, чтобы усилить её влияние на рост рождаемости. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков во время выступления на правительственном часе в Государственной думе.
Он отметил, что в сложившейся демографической ситуации важно направлять все меры поддержки семей с детьми на поощрение многодетности. В частности, это касается и материнского капитала. По словам министра, по поручению президента идёт работа над совершенствованием данной программы, чтобы она эффективнее стимулировала рождение новых детей.
Ранее сообщалось, что в России семьи с одним ребёнком в 23 раза чаще стали тратить маткапитал. За три месяца такие семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, что в 23 раза превышает показатели прошлого периода. Общее число заявлений достигло 483 тысяч