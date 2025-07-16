В России хотят модернизировать маткапитал для увеличения рождаемости

В Министерстве труда России рассматривают возможность обновления программы материнского капитала, чтобы усилить её влияние на рост рождаемости. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков во время выступления на правительственном часе в Государственной думе.

Он отметил, что в сложившейся демографической ситуации важно направлять все меры поддержки семей с детьми на поощрение многодетности. В частности, это касается и материнского капитала. По словам министра, по поручению президента идёт работа над совершенствованием данной программы, чтобы она эффективнее стимулировала рождение новых детей.