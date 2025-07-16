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16 июля, 10:09

В России хотят модернизировать маткапитал для увеличения рождаемости

Котяков: Минтруд прорабатывает модернизацию маткапитала для роста рождаемости

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

В Министерстве труда России рассматривают возможность обновления программы материнского капитала, чтобы усилить её влияние на рост рождаемости. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков во время выступления на правительственном часе в Государственной думе.

Он отметил, что в сложившейся демографической ситуации важно направлять все меры поддержки семей с детьми на поощрение многодетности. В частности, это касается и материнского капитала. По словам министра, по поручению президента идёт работа над совершенствованием данной программы, чтобы она эффективнее стимулировала рождение новых детей.

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Ранее сообщалось, что в России семьи с одним ребёнком в 23 раза чаще стали тратить маткапитал. За три месяца такие семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, что в 23 раза превышает показатели прошлого периода. Общее число заявлений достигло 483 тысяч

Никита Никонов
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