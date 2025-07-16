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16 июля, 10:29

Самолёт Ту-154 аварийно сел в аэропорту Улан-Удэ Байкал по пути в Новосибирск

Обложка © Wikipedia / Kirill Naumenko

Обложка © Wikipedia / Kirill Naumenko

Самолёт Ту-154 аварийно сел в аэропорту Улан-Удэ «Байкал». Борт направлялся из Благовещенска в Новосибирск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня в 16:16 (местное время) в аэропорту «Байкал» города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск – Новосибирск», — говорится в сообщении.

На борту находились только члены экипажа. Посадка прошла благополучно. Транспортный прокурор Бурятии контролирует ситуацию.

СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта в Ленинградской области
СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта в Ленинградской области

Ранее летевший из Москвы в Улан-Удэ самолёт совершил экстренную посадку в Новосибирске. Причиной стали проблемы с туалетами.

Никита Никонов
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